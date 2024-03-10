Ramazan’ın İlk Sabahına Uyanış: Sahur İçin Alarm Kuruldu

Müslümanlar için büyük önem taşıyan üç ayların içinde bulunduğu şu günlerde, ramazan ayının başlamasıyla birlikte ülke genelindeki camilerde ilk teravih namazı kılınacak. Bu gece, müslümanlar sahura kalkacak ve yarın ramazanın ilk orucunu tutacaklar. İlk imsak, Iğdır'da saat 04.52'de olacak ve ilk iftar da Iğdır'da 18.13'te gerçekleşecek.

Ramazanın ilk günü için diğer şehirlerde ise son imsak ve son iftar şu şekilde belirlendi:

- Çanakkale'de son imsak: 06.02, son iftar: 19.24

Ayrıca, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde oruç süreleri değişiklik gösterecek. Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun oruç tutulurken, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç süresi yaşanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirledi ve fitre miktarını da 130 lira olduğu açıklandı.