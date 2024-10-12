Rami Kütüphanesi'nde Astronomi Şenliği

Türk astronomi bilginleri Ali Kuşçu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlik, "Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" adıyla gerçekleştirildi.

İş Birliği ile Gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen şenlik, bilim ve astronomi tutkunlarını bir araya getirdi.

Etkinlikler ve Atölyeler

Bu büyük etkinlik içerisinde katılımcılar, gökyüzü ve uzaya dair merak uyandıran yaklaşık 50 farklı etkinliğe katılma fırsatı buldu. Ayrıca çocuklara yönelik çeşitli atölyeler, seminerler ve film gösterimleri düzenlendi.

Daha Fazla Bilgi İçin

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen diğer programlara ulaşmak için ramikutuphanesi.gov.tr adresini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Türk astronomi bilginleri Ali Kuşçu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Rami Kütüphanesi'nde, "Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" etkinliği düzenlendi.

Türk astronomi bilginleri Ali Kuşçu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Rami Kütüphanesi'nde, "Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" etkinliği düzenlendi.

Türk astronomi bilginleri Ali Kuşçu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Rami Kütüphanesi'nde, "Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" etkinliği düzenlendi.

Türk astronomi bilginleri Ali Kuşçu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Rami Kütüphanesi'nde, "Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" etkinliği düzenlendi.

Türk astronomi bilginleri Ali Kuşçu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Rami Kütüphanesi'nde, "Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" etkinliği düzenlendi.