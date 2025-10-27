Ramzy Baroud: "Gazze direnişi, İsrail propagandasını yerle bir etti"

ÇAĞRI KOŞAK - Filistinli gazeteci ve yazar Ramzy Baroud, İsrail'in iki yıldır Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım sürecinin uluslararası kamuoyunu bilinçlendirdiğini söyledi. Baroud, "Gazze direnişi, İsrail propagandasını yerle bir etti" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Mahkemesi'ne katılım ve açıklamalar

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"'nin nihai oturumu için İstanbul'a gelen Baroud, AA muhabirine konuştu. Baroud, Filistinli gazetecilerin ve dünya çapındaki muhabirlerin "Filistin'de yaşananları ortaya çıkarmak ve İsrail'in savaş suçlarını ifşa etmek için mücadele verdiğini" belirtti ve bunun şimdi Gazze sayesinde somutlaştığını vurguladı.

Baroud, İsrail'in savaş suçlarının açığa çıkmasında etkili olan faktörleri değerlendirirken, bunun sadece Gazze'deki soykırımın boyutlarından değil, "Gazze halkının direnişi, Gazze halkının toplu gücü sayesinde" gerçekleştiğini ifade etti.

Hasbara ve uluslararası algı değişimi

Baroud, İsrail'in hasbarasının 1948'den bu yana sürdürdüğü propagandanın çöktüğünü söyledi: "İsrail'in hasbarası yani 1948'den beri sürdürdüğü propaganda yerle bir oldu. Dünya, siyonizmin barışçı bir güç olduğu yanılgısından uyanıyor." Baroud, demokratik bir devlet olduğu düşünülen İsrail'in gerçekte tam tersine dönüştüğünün fark edildiğini belirtti.

"Gazze direnişi Trump ve Netanyahu'nun planlarını bozdu"

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözünü ettiği "Gazze’yi Monte Carlo'ya dönüştürme planı" hakkında Baroud, "Bu fikir hiçbir zaman Filistinlilerin kalkınmasını amaçlamadı. Amaç, Gazze’yi Filistinliler olmadan geliştirmekti." değerlendirmesini yaptı.

Baroud, "Trump ve Netanyahu’nun bu hayalini bozan şey, Gazze'nin kendisidir." ifadelerini kullanarak, Gazze halkının ağır kuşatma, açlık ve toplu imha baskılarına rağmen direnerek varlığını sürdürdüğünü kaydetti. "Bu planlar Gazze ile bozulmuştur. Trump'ın fikir değişikliği ya da Netanyahu’nun baskı altına girmesiyle değil." dedi ve Batı Şeria'nın da bu kolektif mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ekledi.

Batı Şeria ve direnişin sürekliliği

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planına değinen Baroud, "Gazze bunu yaptıysa, Batı Şeria da yapabilir. Çünkü bu direniş, Nekbe zamanından bugüne kadar süren bir bütünün parçasıdır." sözleriyle direnişin tarihsel bağlamını hatırlattı.

İsrail şiddeti ve sömürgeci strateji

Baroud, İsrail'in Filistin direnişini bahane göstererek saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştığını ancak bunun bir "sömürgeci strateji" olduğunu vurguladı. "Direnişin her biçimi, silahlı mücadele dahil, uluslararası hukuka göre meşrudur." dedi ve İsrail'in Batı Şeria'da orantısız şiddet uyguladığını, yerleşimleri genişlettiğini ve binlerce insanı köylerinden sürdüğünü hatırlattı.

Baroud, ayrıca İsrail'in Filistin'e ek olarak Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikalarına dikkat çekerek, "İsrail’in şiddeti yalnızca yerleşimci-sömürgeci hırsıyla açıklanabilir. Toprağın halksız, halkın topraksız kalmasını istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Baroud, İsrail'in Filistin topraklarını işgal planlarının her durumda sürdüğünü belirterek, "Onlar mutlak bir kontrol istiyorlar. Direnen hiçbir kimseyi istemiyorlar. Ancak direnmeseniz bile İsrail buna bakmaksızın (işgal) planlarını uygulamaya devam edecek." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

