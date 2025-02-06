Refik Anadol, TIME100 AI Impact Awards ile Onurlandırıldı

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, TIME dergisi tarafından düzenlenen 2025 TIME100 AI Impact Awards etkinliğinde ödüle layık görüldü. Bu ödül, yapay zekanın topluma etkisini ve teknolojik ilerlemelerle öncülük eden kişileri onurlandırmak amacıyla verilmektedir.

Anadol'un Açıklamaları

Konuya ilişkin açıklama yapan Anadol, ödüle layık görülmekten duyduğu onur ve mutluluğu dile getirerek, "Bu ödülle, uzun zamandır ilham aldığım mentörlerim ve hayranlık duyduğum pek çok önemli isimle aynı platformu paylaşmak benim için büyük bir gurur. Yapay zekanın insanlığa mutluluk, ilham ve umut getireceğine inancım tam. Refik Anadol Studios ve DATALAND olarak, etik ve doğaya duyarlı yapay zeka sistemleri ve deneyimleri geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

TIME100 AI Impact Awards kapsamında ödül alacak diğer isimler arasında IBM Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, Kanadalı müzisyen Grimes, ve Prof. Dr. Anima Anandkumar gibi önemli isimler yer almaktadır. Ödüller, 10 Şubat'ta Dubai'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecektir.