Bist 100
10.268,58 0%
DOLAR
32,25 0%
EURO
34,82 0,38%
ALTIN
2.407,66 1,11%

Rekabet Kurulu’ndan Fransız liselerine 21 milyonun üzerinde ceza

Rekabet Kurulu tarafından, İstanbul'daki Fransız liselerine toplamda 21 milyon 324 bin 909 lira idari para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 18:27
Rekabet Kurulu’ndan Fransız liselerine 21 milyonun üzerinde ceza

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanmış olan bilgilere göre, Saint-Joseph, Saint Benoit, Notre-Dame de Sion,Saint Michel ve Sainte Pulcherie gibi özel Fransız liselerinin, okul kayıt ücretlerini, ücreti oluşturan unsurları ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ettikleri iddiasıyla, bu okullara soruşturma açılmıştı. 

Fransız liselerine açılan soruşturma sonuçlandı. Soruşturmada ilgili maddenin ihlal edildiği tespit edildi ve Rekabet Kurulu tarafından Fransız liselerine toplamda 21 milyon 324 bin 909 lira idari para cezası verildi.

İstanbul'da faaliyet göstermekte olan Özel Saint-Joseph, Özel Saint Benoit, Özel Notre-Dame de Sion, Özel Saint Michel ve Özel Sainte Pulcherie Fransız liseleri ise belirtilmiş olan kapsamda farklı miktarlarda ceza aldı. Böylece özel Fransız liselerine toplamda 21 milyon üzerinde ceza verildi.

İLGİLİ HABERLER

Et ve Kıyma fiyatlarında düello! Hem de devlet destekli fiyatlar 155 TL'ye düştü

Alkol ve tütün ürünleri zamdan yıkılacak: 15-20 TL zam cepleri boşaltacak

Konut kredilerinde Kamu Bankalarının fırsatı! İşte Mayıs ayı revizesi ve maliyetler

Sıfır araçta 400.000 TL'lik dev fırsat geldi! Elini çabuk tutan indirimi kapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

Bulaşık makinesine çamaşır suyu dökenler eyvah diyecek! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

SGK uzmanı duyurdu: O emeklilere tek kuruş zam yok! Listede olan yandı

Asgari ücret zammında gizli detay açığa çıktı! Ankara kulislerinden flaş bilgi

Orta- Lisede okuyan okuyan öğrencisi olana müjde! 3.600 TL- 4.000 TL ödeme yapılıyor

Araç sahiplerine 5 yıl geriye dönük para iadesi! Tek dilekçeyle geri ödenecek

Konut kredilerinde Kamu Bankalarının fırsatı! İşte Mayıs ayı revizesi ve maliyetler

Doları olanı şenlendirecek tahmin! Dolar o tarihte zengin edecek

O kişilere devletten 5000 TL kira yardımı! İki koşulla her ay tıkır tıkır ödenecek

En düşük emekli maaşında yeni hesap! Temmuz öncesi yeni maaşlar netleşti

Sıfır araçta 400.000 TL'lik dev fırsat geldi! Elini çabuk tutan indirimi kapacak

Et ve Kıyma fiyatlarında düello! Hem de devlet destekli fiyatlar 155 TL'ye düştü

Alkol ve tütün ürünleri zamdan yıkılacak: 15-20 TL zam cepleri boşaltacak