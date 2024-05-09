Rekabet Kurulu’ndan Fransız liselerine 21 milyonun üzerinde ceza

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanmış olan bilgilere göre, Saint-Joseph, Saint Benoit, Notre-Dame de Sion,Saint Michel ve Sainte Pulcherie gibi özel Fransız liselerinin, okul kayıt ücretlerini, ücreti oluşturan unsurları ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ettikleri iddiasıyla, bu okullara soruşturma açılmıştı.

Fransız liselerine açılan soruşturma sonuçlandı. Soruşturmada ilgili maddenin ihlal edildiği tespit edildi ve Rekabet Kurulu tarafından Fransız liselerine toplamda 21 milyon 324 bin 909 lira idari para cezası verildi.

İstanbul'da faaliyet göstermekte olan Özel Saint-Joseph, Özel Saint Benoit, Özel Notre-Dame de Sion, Özel Saint Michel ve Özel Sainte Pulcherie Fransız liseleri ise belirtilmiş olan kapsamda farklı miktarlarda ceza aldı. Böylece özel Fransız liselerine toplamda 21 milyon üzerinde ceza verildi.