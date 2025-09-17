Resilient Lady Bodrum'a 2 bin 521 yolcuyla demirledi

Bahamalar bayraklı Resilient Lady kruvaziyeri, 2 bin 521 yolcusuyla Bodrum Limanı'na demirledi; turistler kent merkezini gezdi, gemi akşam Mikonos'a hareket edecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:32
Resilient Lady Bodrum'a 2 bin 521 yolcuyla demirledi

Resilient Lady Bodrum'a 2 bin 521 yolcuyla demirledi

Bahamalar bayraklı Resilient Lady kruvaziyeri, 2 bin 521 yolcu ile Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Gemi rotası ve personel sayısı

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide çoğu ABD'li olmak üzere 2 bin 521 yolcu ve 1161 personel bulunduğu belirtildi.

Turist hareketliliği

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Bazı ziyaretçiler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi; bazıları ise alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Akşam rotası ve görüntüler

Resilient Lady, akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek. Büyüklüğüyle dikkati çeken gemi, dron ile havadan da görüntülendi.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 521 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesini...

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 521 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti. Büyüklüğüyle dikkati çeken gemi dron ile havadan da görüntülendi.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 521 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesini...

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
3
YÖK açıkladı: Üniversitelerden kaydı silinen öğrenciler ve 19 milyon 268 bin 608
4
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
5
Gideon Saar'tan AB Komisyonu'nun İsrail yaptırım teklifine sert tepki
6
İsrail'de İmza Kampanyası: Gazze Saldırıları Sonlansın, Filistin Devleti Tanınsın
7
Sultangazi'de Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli İçin Polis Çalışması

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa