Resilient Lady Bodrum'a 2 bin 521 yolcuyla demirledi

Bahamalar bayraklı Resilient Lady kruvaziyeri, 2 bin 521 yolcu ile Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Gemi rotası ve personel sayısı

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide çoğu ABD'li olmak üzere 2 bin 521 yolcu ve 1161 personel bulunduğu belirtildi.

Turist hareketliliği

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Bazı ziyaretçiler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi; bazıları ise alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Akşam rotası ve görüntüler

Resilient Lady, akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek. Büyüklüğüyle dikkati çeken gemi, dron ile havadan da görüntülendi.

