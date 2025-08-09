DOLAR
Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

KOBİ tanımındaki limitler 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseldi. Bu değişiklik, işletmelere büyük fırsatlar sunacak.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 10:39
KOBİ Tanımında Tarihi Değişiklik

7 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için mali kriterler güncellendi. Yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço sınırı 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltildi. Bu karar, işletmelerin KOBİ statüsüne geçişini kolaylaştırarak devlet teşvikleri ve finansal desteklerden yararlanmasının önünü açacak.

Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Ekonomik konjonktür ve artan maliyetler ışığında yapılan düzenleme, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığıyla yürürlüğe girdi. Önceden bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için yıllık çalışan sayısının 250 kişiden az olması ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun 500 milyon TL'yi aşmaması gerekiyordu.

Yeni Kriterler ve Sağlayacağı Kolaylıklar

Yapılan yeni düzenleme ile çalışan sayısı kriteri sabit kalırken, mali eşik iki katına çıkarılarak 1 milyar TL olarak belirlendi. Artık, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar TL'yi aşmayan işletmeler, "orta büyüklükteki işletme" olarak KOBİ sınıflandırması içinde kabul edilecek.

KOBİ Statüsünün Önemi

KOBİ tanımının genişletilmesi, özellikle son yıllarda enflasyon ve ciro artışı nedeniyle KOBİ statüsünü kaybetme riskiyle karşılaşan işletmeler için büyük kolaylık sağlıyor. KOBİ statüsü, başta KOSGEB olmak üzere birçok kamu kurumunun sunduğu hibe, düşük faizli kredi, vergi avantajı ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sunmakta.

Sınırın 1 milyar TL'ye çekilmesiyle, daha önce desteklerden faydalanamayan yüzlerce, hatta binlerce işletme yeniden potansiyel yararlanıcı konumuna gelecek. Ayrıca, bankalar ve finans kurumları nezdinde KOBİ olmak, kredi değerlendirme süreçlerinde ve özellikle Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilere erişimde önemli kolaylıklar sağlayacak.

