Ressam Rauf Tuncer'in 'Otağ' Sergisi Fatih'te Sanatseverlerle Buluştu

Ressam Rauf Tuncer'in 'Otağ' Sergisi Fatih'te Açıldı

Ressam Rauf Tuncer'in son sergisi 'Otağ', Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Açılışında sanat dünyasının önemli isimleri, öğrenciler ve sanat tutkunları bir araya geldi.

Serginin İçeriği ve Eserler

'Otağ' serisinin yanı sıra, farklı koleksiyonlardan yaklaşık 35 resim, gravür kalıpları ve baskı malzemeleri de sergide yer alıyor. Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok seriden eser seçerek bu sergiyi oluşturduklarını ifade etti. "Aslında daha fazla eser sergilemek isterdim ama imkanlar bunu kısıtlıyor," dedi.

Gravür Teknolojisi ve Renk Tercihleri

Sergide gravür için kullanılan çeşitli ekipmanlar da sergilendi. Tuncer, bu ekipmanlar arasında gravür kazıma aletleri ve çinkolar olduğunu belirtti. Renk tercihi hakkında, "Hayatımda hiç siyah kullanmadım, bu nedenle rengi seviyorum. Renkler ölmüyorlar," şeklinde konuştu.

Türk Kültürüne Katkıları

Tuncer, Türk kültürüne has unsurlar üzerine çalışmalar yaptığını ve eserlerinde tarihsel metinlerin yer aldığını dile getirdi. "Orhun alfabesinden metinler de mevcut, her eserde bir anlam var," ifadesini kullandı.

Fatih Belediye Başkanı'ndan Sergi Değerlendirmesi

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Rauf Tuncer'in sanatçılığını övdü ve serginin Türk resmi için önemine değindi. Turan, "Rauf Tuncer'in eserleri çok kıymetli ve özgün Türk resmi içerisinde önemli bir yer tutuyor," dedi.

Küratörün Yorumları

Küratör Mehmet Lütfi Şen, açılışta yaptığı konuşmada Rauf Tuncer'in Türk resmindeki etkilerini vurguladı. "Kendi olma iradesiyle sanata katkıda bulunuyor ve gelecek nesillere ilham kaynağı oluyor," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

'Otağ' sergisi, Fatih Merkez Kütüphanesi içindeki Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde 20 Temmuz'a kadar gezilebilir.

Rauf Tuncer'in resim, serigrafi ve gravür sergisi "Otağ", Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı. Ressam Rauf Tuncer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rauf Tuncer'in resim, serigrafi ve gravür sergisi "Otağ", Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı. Ressam Rauf Tuncer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.