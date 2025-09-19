Restorasyonu Tamamlanan Hamamkarahisar Ulu Cami Eskişehir'de İbadete Açıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Hamamkarahisar Mahallesi'nde 1250-1300 yıllarında inşa edilen Hamamkarahisar Ulu Cami restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı. Tarihi caminin restorasyonunu Sivrihisar Belediyesi gerçekleştirdi.

Açılış Törenine Katılım

Açılış törenine, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Törene ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve İl Müftüsü Muharrem Gül katıldı.

Destici'nin Mesajı

Açılışta konuşan Mustafa Destici, üzerinde bulundukları kadim toprakların kıymetinin henüz tam olarak anlaşılamadığını vurguladı. Destici, ecdadın bölgede çok sayıda camiyi ilayı kelimetullah için "Nizam-ı alem" diyerek yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Hem Allah'ın ismini yeryüzüne yayacak hem de bütün dünyada da gücü yettiği kadar nereye hükmediyorsa oralarda da adaleti hakim kılacak. Osmanlının çekildiği toprakların başta Filistin, Gazze, Yemen olmak üzere neredeyse tamamında kan, gözyaşı, işgal var. Allah oraları tekrar bizlere nasip etsin. Bizlere de adaletle yönetmeyi nasip etsin, inşallah."

Destici, camide üçüncü defa restorasyon yapıldığını hatırlatarak, bölge halkından tarihi değeri bulunan ibadethaneye sahip çıkmalarını istedi ve restorasyon çalışmalarına emek veren herkese teşekkür etti.

Törenin Akışı

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün dua etmesinin ardından kurban kesildi. Daha sonra Destici ve beraberindekiler, açılışı yapılan camide cuma namazı kıldı. Namazın ardından programa katılanlara yemek ikram edildi.