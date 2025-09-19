Restorasyonu Tamamlanan Hamamkarahisar Ulu Cami Eskişehir'de İbadete Açıldı

Eskişehir Sivrihisar'da 1250-1300 yıllarında inşa edilen Hamamkarahisar Ulu Cami restorasyon sonrası ibadete açıldı; açılışa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:21
Restorasyonu Tamamlanan Hamamkarahisar Ulu Cami Eskişehir'de İbadete Açıldı

Restorasyonu Tamamlanan Hamamkarahisar Ulu Cami Eskişehir'de İbadete Açıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Hamamkarahisar Mahallesi'nde 1250-1300 yıllarında inşa edilen Hamamkarahisar Ulu Cami restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı. Tarihi caminin restorasyonunu Sivrihisar Belediyesi gerçekleştirdi.

Açılış Törenine Katılım

Açılış törenine, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Törene ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve İl Müftüsü Muharrem Gül katıldı.

Destici'nin Mesajı

Açılışta konuşan Mustafa Destici, üzerinde bulundukları kadim toprakların kıymetinin henüz tam olarak anlaşılamadığını vurguladı. Destici, ecdadın bölgede çok sayıda camiyi ilayı kelimetullah için "Nizam-ı alem" diyerek yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Hem Allah'ın ismini yeryüzüne yayacak hem de bütün dünyada da gücü yettiği kadar nereye hükmediyorsa oralarda da adaleti hakim kılacak. Osmanlının çekildiği toprakların başta Filistin, Gazze, Yemen olmak üzere neredeyse tamamında kan, gözyaşı, işgal var. Allah oraları tekrar bizlere nasip etsin. Bizlere de adaletle yönetmeyi nasip etsin, inşallah."

Destici, camide üçüncü defa restorasyon yapıldığını hatırlatarak, bölge halkından tarihi değeri bulunan ibadethaneye sahip çıkmalarını istedi ve restorasyon çalışmalarına emek veren herkese teşekkür etti.

Törenin Akışı

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün dua etmesinin ardından kurban kesildi. Daha sonra Destici ve beraberindekiler, açılışı yapılan camide cuma namazı kıldı. Namazın ardından programa katılanlara yemek ikram edildi.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
2
Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme
3
Tayland Kralı Vajiralongkorn, Anutin Başbakanlığındaki Yeni Kabineyi Onayladı
4
Afganistan'da Şubat Gözaltısı Sonrası İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı
5
Irak Nüfusu 45 Milyonu Geçti: Başbakan Sudani Açıklama Yaptı
6
Bakan Yusuf Tekin: Düzce'de Derslik Sayısı Arttı, İkili Eğitim Sonlanacak
7
Antalya Muratpaşa'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek