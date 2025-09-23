Rize Çamlıhemşin'de Çığ: 15 Kişi ve 8 Küçükbaş Kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin Tirovit Yaylası'nda düşen çığın ardından mahsur kalan 15 kişi ve 8 küçükbaş hayvan, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:44
Müdahale ve kurtarma çalışmaları

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Tirovit Yaylası'nda bu akşam saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle seyir halindeki araçlar yolda mahsur kaldı. Olayda yaylada bulunan kişiler ve küçükbaş hayvanlar etkilenmiş durumda bulundu.

Rize İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ihbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 5 araç ve içindeki 15 kişi ile 8 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Trovit Yaylası'nda çığ nedeniyle mahsur kalan 15 kişi ile 8 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

