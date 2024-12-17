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Rize'de Fırtına Nedeniyle Tahliye Edilen Apartmanın Sakinleri Eşyalarını Aldı

Rize'de şiddetli fırtına nedeniyle tahliye edilen apartmanın sakinleri, polis gözetiminde eşyalarını alarak bölgeden ayrıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:41
Rize'de Fırtına Nedeniyle Tahliye Edilen Apartmanın Sakinleri Eşyalarını Aldı

Rize'de meydana gelen şiddetli fırtına, apartman sakinlerini zor durumda bıraktı. Menderes Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanda 14 Aralık'ta alınan tahliye kararı, sakinlerin endişelerini artırdı.

Müftü Mahallesi'ndeki iki bloktan oluşan apartman, Rize Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Apartman sakinleri, eşyalarını almak için sabah saatlerinden itibaren binanın önünde toplandı.

Mührün açılmasının ardından, vatandaşlar, polis ekipleri eşliğinde eşyalarını alarak bölgeden ayrıldılar. Zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında apartmanı yeniden mühürleyerek önlem aldı.

Rize'de şiddetli fırtınada sallandığı gerekçesiyle tahliye edilen apartmanın sakinleri, polis...

Rize'de şiddetli fırtınada sallandığı gerekçesiyle tahliye edilen apartmanın sakinleri, polis kontrolünde eşyalarını alarak bölgeden ayrıldı.

Rize'de şiddetli fırtınada sallandığı gerekçesiyle tahliye edilen apartmanın sakinleri, polis...

Rize'de şiddetli fırtınada sallandığı gerekçesiyle tahliye edilen apartmanın sakinleri, polis kontrolünde eşyalarını alarak bölgeden ayrıldı.

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