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Rize'de Yaylacıların Dönüş Yolculuğu Başladı

Çamlıhemşin'de yayla sezonu sona erdi, besiciler köylerine dönüyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:03
Rize'de Yaylacıların Dönüş Yolculuğu Başladı

Rize'de Yaylacıların Dönüş Yolculuğu Başladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, baharın başlangıcında hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, dönüş yolculuklarına başladı. Avusor Yaylası'nda besicilik yapan Adem ve oğlu Ahmet Alinoğlu, hazırlıklarını tamamlayarak Köprübaşı köyüne doğru yola koyuldular.

Yayladan Köye Dönüş

Baba ve oğlu, karla kaplı yayladan köye doğru bir süre yürüdükten sonra, hayvanları kasasına yükledikleri kamyonette yolculuklarına devam ettiler.

2024 Sezonun Değerlendirmesi

Adem Alinoğlu, bu yılki yayla sezonunun verimli geçtiğini belirterek, "2024'ün yayla sezonunu bitirdik çok şükür kazasız, belasız. Kar yağdı dağlarımıza, bugünkü Avusor Yaylası'nın son göçünü de yapıyoruz şimdi. Bir daha inşallah 2025'e," dedi.

Kar Yüksekliği ve Durum

Ahmet Alinoğlu ise yukarıda bulunan yaylalarda karın 30 santimetreye ulaştığını, artık buralarda kimsenin kalmadığını ifade etti. Çamlıhemşin'deki yayla besicilerinin, birkaç gün içerisinde köylere dönüş yolculuklarını tamamlaması bekleniyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş yapıyor. Öte yandan, kışın gelmesiyle beyaz örtüyle kaplanan yaylalar, güzel görüntü oluşturdu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş yapıyor. Öte yandan, kışın gelmesiyle beyaz örtüyle kaplanan yaylalar, güzel görüntü oluşturdu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş yapıyor. Öte yandan, kışın gelmesiyle beyaz örtüyle kaplanan yaylalar, güzel görüntü oluşturdu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş yapıyor. Öte yandan, kışın gelmesiyle beyaz örtüyle kaplanan yaylalar, güzel görüntü oluşturdu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş yapıyor. Öte yandan, kışın gelmesiyle beyaz örtüyle kaplanan yaylalar, güzel görüntü oluşturdu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş yapıyor. Öte yandan, kışın gelmesiyle beyaz örtüyle kaplanan yaylalar, güzel görüntü oluşturdu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş yapıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş yapıyor.

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