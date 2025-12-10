DOLAR
Rize'de Yoğun Kar: Anzer ve Kavrun Yaylaları Beyaza Büründü

Rize’nin yüksek kesimlerinde başlayan şiddetli kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü; görüntüler güvenlik kameraları ve cep telefonlarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:45
Kaçkarlar zirvelerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kaçkarlar’ın zirvelerinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

Yağan kar nedeniyle yayla ve tepeler geniş alanlarda beyaz örtüyle kaplanırken, dünyaca ünlü Anzer Yaylası ve Kavrun Yaylası da kar yağışından nasibini aldı.

Kar görüntüleri, yaylacıların evlerine taktığı güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Bölgedeki beyaz örtü, hem doğa fotoğrafçılarının hem de yöre halkının dikkatini çekti.

Yetkililer, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

