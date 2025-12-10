Rize'de Yoğun Kar: Anzer ve Kavrun Yaylaları Beyaza Büründü

Kaçkarlar zirvelerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kaçkarlar’ın zirvelerinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

Yağan kar nedeniyle yayla ve tepeler geniş alanlarda beyaz örtüyle kaplanırken, dünyaca ünlü Anzer Yaylası ve Kavrun Yaylası da kar yağışından nasibini aldı.

Kar görüntüleri, yaylacıların evlerine taktığı güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Bölgedeki beyaz örtü, hem doğa fotoğrafçılarının hem de yöre halkının dikkatini çekti.

Yetkililer, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

