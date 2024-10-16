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Rize Emniyet Müdürlüğü 51 Yeni Araçla Güçlendi

Rize Emniyet Müdürlüğü, yeni tahsis edilen 51 araçla güvenlik hizmetlerini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:18
Rize Emniyet Müdürlüğü 51 Yeni Araçla Güçlendi

Rize Emniyet Müdürlüğü'ne 51 Araç Tahsis Edildi

Rize Emniyet Müdürlüğü, yeni tahsis edilen 51 araç ile hizmet ağını genişletti. Araçlar, Çay Çarşısı Sahil Otoparkı’nda düzenlenen bir törenle hizmete alındı.

Vali Baydaş: "Yeni Araçlarla Güçleneceğiz"

Törende konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, bu yeni araçların Emniyet Teşkilatı’nın daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermesine olanak sağlayacağını belirtti. Vali Baydaş, mevcut envanterdeki yaşlı araçların elden çıkarılacağını vurgulayarak, “Bu araçlarla, hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

İl Emniyet Müdürü Türesin: "Huzur ve Güven İçin Çalışıyoruz"

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, yeni tahsis edilen araçların 51 tanesinin teslim edildiğini belirtti. Rize’de polisin daha görünür olacağını ifade eden Türesin, “Emniyet hizmetlerini kaliteli bir şekilde sürdürmek için çaba içerisindeyiz. Biz her an milletimize hizmet etmeye hazırız” şeklinde konuştu.

Önemli Katılımcılar ve Konvoy

Düzenlenen törene Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz gibi önemli isimler katıldı. Tören sonunda yeni araçlarla bir konvoy oluşturuldu.

Tüm bu gelişmelerle Rize Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıda bulunmak için daha güçlü bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle...

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle hizmete alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle...

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle hizmete alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle...

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle hizmete alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle...

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle hizmete alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle...

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle hizmete alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle...

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle hizmete alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle...

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle hizmete alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle...

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törenle hizmete alındı.

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