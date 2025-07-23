Roketsan, IDEF 2025'te Stratejik Sözleşmelere İmza Attı

Roketsan, IDEF 2025'te Savunma Sanayisini Güçlendiriyor

Roketsan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 kapsamında, savunma sanayisi alanında kritik sözleşmelere imza atarak, teknolojik gücünü artırmayı amaçlıyor.

Yeni Stratejik İşbirlikleri

IDEF 2025'te, hem yerli hem de yabancı savunma sanayisi aktörleriyle yapılan yeni işbirlikleri, Roketsan'ın uluslararası pazardaki etkisini güçlendirmek üzere önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN, ROKETSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TAIS gibi hava ve deniz savunma çözümleri üreten şirket ve kurumlarla, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci (solda), hem yerli hem de yabancı savunma sanayisi aktörleriyle yeni stratejik işbirliklerine imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN, ROKETSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TAIS gibi hava ve deniz savunma çözümleri üreten şirket ve kurumlarla, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci (solda), hem yerli hem de yabancı savunma sanayisi aktörleriyle yeni stratejik işbirliklerine imza attı.