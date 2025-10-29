Roma'da Türk Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı 102. Yıl Coşkusu ile Kutladı

Etkinlik Özeti

İtalya'da yaşayan Türk öğrenciler, Roma'daki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla bir araya geldi. Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Roma merkezli İtalya'daki Türk Öğrenciler Birliği Derneği tarafından EUR semtinde düzenlenen törene, çok sayıda öğrenci ve vatandaşın yanı sıra Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, 2004-2010 döneminde İtalya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Emekli İtalyan Büyükelçi Carlo Marsili, Invest in Türkiye İtalya Direktörü Dr. Gino Costa, Roma Sapienza Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabio Grassi ile İtalyan düşünce kuruluşu CeSPI Türkiye Gözlemevi Direktörü Dr. Valeria Giannotta katıldı.

Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, gençlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhteşem bir etkinlik tertip etmişsiniz. Tebrik ediyorum sizi. Cumhuriyetimiz 102 yaşında. Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı. Ülgen ayrıca, İtalya'daki Türk öğrenci sayısının giderek arttığını ve öğrencilerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Türk Öğrenciler Birliği Derneği Başkanı Ertuğrul Bozdağlı, Atatürk'ün adını taşıyan bu meydanda bayramlarını kutlamaya devam edeceklerini belirterek, Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Emekli İtalyan Büyükelçi Carlo Marsili ise Roma'da okuyan çok sayıda öğrencinin Türkiye, İtalya ve Avrupa Birliği arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirterek, "AB, Türkiyesiz olamaz." dedi.

Müzik ve İkram

Konuşmaların ardından müzisyen öğrenciler Cem Sert ve Berk Çiftpınar bir dinleti sundu. Çalınan Gençlik Marşı ve İzmir Marşı coşkuyla hep bir ağızdan söylendi. Etkinlik, konuklara baklava ikramı yapılmasıyla son buldu.

