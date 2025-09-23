Roş Aşana'da Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:46
İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı Roş Aşana Bayramı sırasında, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya bazı fanatik Yahudilerin baskın düzenlediği bildirildi.

Baskın ve güvenlik önlemleri

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisi'nin Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir'de güvenlik önlemlerini artırdığını duyurdu. Haberlere göre, yüzlerce Yahudi yerleşimci, polis eşliğinde avluya girerek ayin yaptı, alkış tuttu ve dans etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, eski milletvekili haham Yehuda Glick'in, Filistinlilerin girişine kısıtlama uygulayan ve kimlik kontrolü yapan İsrail polisi gözetiminde dini kıyafetlerle baskına katıldığını belirtti.

Artan ihlaller ve siyasi çıkışlar

Haberde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ikinci yılına yaklaşırken, fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının son dönemde arttığı vurgulandı. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer alan aşırı sağcı bakanların, Aksa'da Yahudilerin ibadet etmesi ve bölgeye bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının gerilimi yükselttiği belirtildi.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Mescid-i Aksa'nın yerine tapınak yapılmasını isteyip bütçesini karşılayacağını söylemesi, ve Yahudi Gücü'nden Zvi Sukkot'un Aksa'da İsrail bayrağı açtığını gösteren görüntüler paylaşarak "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadelerini kullanması haberde yer aldı.

Statüko ve dini hassasiyetler

Mescid-i Aksa'nın statüsü, 26 Ekim 1994'te imzalanan anlaşma gereği Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak haber, 2003'ten bu yana Yahudilerin idarenin izni olmadan, polis eşliğinde mabede girişlerinin devam ettiğini ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin bu girişleri "baskın" olarak nitelendirip Müslüman egemenliğinin ihlal edildiğini vurguladığını aktarıyor.

İsrail tarafı ise tarihi statükonun korunduğunu savunsa da, polis korumasında gerçekleştirilen baskınlarda fanatik Yahudilerin dua ve dini ritüelleri yerine getirdiğine dair görüntüler sıkça paylaşılıyor. Öte yandan, İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu, Mescid-i Aksa'ya girmenin dinen yasak olduğunu belirtiyor.

Mescid-i Aksa Külliyesi'nin altında, Kıble Mescidi ve Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve geniş bir avlu bulunduğu; İsraillilerin ise külliye altında "Süleyman Mabedi kalıntıları" iddiasıyla kazı çalışmaları yürüttüğü haberde yer aldı.

