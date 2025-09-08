RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Yayıncılara Sert Uyarı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kamu düzenini, şiddeti ve toplumsal hassasiyetleri istismar eden yayınlara izin verilmeyeceğini; ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 01:41
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 01:41
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yayıncılara uyarı

Halkı sokağa çağıran veya kamu görevlilerini hedef gösteren yayınlara izin yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda yayıncılara açık çağrıda bulundu. Şahin, basın ve yayın ilkelerine ve haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine riayet etmenin kanuni bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

"Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir."

Şahin, özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışının açıkça mevzuat ihlali olduğunu ve buna ilişkin olarak ağır yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılmasının toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açan bir sorumsuzluk örneği olduğuna dikkat çeken Şahin, yayıncıların sette belirlenen etik kurallardan sapmamaları ve haber ile yorum arasındaki sınırları korumalarının hukuken zorunlu olduğunu kaydetti.

Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek; bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Şahin, tüm yayıncılardan yayınlarını gerçekleştirirken sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, basın ve yayın özgürlüğünün yanı sıra kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmelerini hatırlattı.

