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Ruanda Soykırımından Kurtulan Yazar: Gazze'deki Olaylar 1994'tekilerle Aynı

Ruanda soykırımından kurtulan Claude Gatebuke, Gazze'deki katliamların Ruanda'dakilerle benzerlik taşıdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:13
Ruanda Soykırımından Kurtulan Yazar: Gazze'deki Olaylar 1994'tekilerle Aynı

Ruanda soykırımından kurtulan yazar Claude Gatebuke, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 1994 yılında yaşananlarla benzerlik taşıdığını belirtti. Gatebuke, 7 Nisan Ruanda Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü'nde yaptığı açıklamalarda, vicdan sahibi herkesin Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı durması gerektiğini ifade etti.

Gatebuke, yaşamış olduğu trajik olayı ve Ruanda'daki katliamın acı hatıralarını paylaşarak, “Soykırım başladığında ilk hatırladığım şey, 6 Nisan 1994 gecesi duyduğumuz iki büyük patlama sesiydi,” dedi. Ruanda’nın başkenti Kigali'de başlayan çatışmaların ardından komşularından yardım aldığını belirten Gatebuke, “Bugün hayatta kalan birçok kişi, Hutu komşuları tarafından kurtarıldı,” şeklinde konuştu.

Şiddet ve Kaos

Gatebuke, ilk anlarda evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını ve şehirdeki kaosu anlattı. “Kısa sürede bombalar patlamaya başladı. İnsanların yardım çığlıkları, hayvanların bağrışları arasında hayatta kalmaya çalıştık,” dedi. Aileleri ve diğer komşularıyla birlikte kaçarken birçok tehlikeyle karşılaştıklarını vurguladı.

Uluslararası Toplumun Suskunluğu

Gatebuke, içindeki hüsranı paylaşarak, “Bugünlerde Gazze'deki insanlar benim kadar şanslı değil. İsrail’in katliamlarına uluslararası toplumun gösterdiği tepkiler son derece yetersiz,” ifadesini kullandı.

“Uluslararası kurumlar, devlet destekli soykırımlara karşı sessiz kalıyor ya da bazıları bu durumu destekliyor,” diyen Gatebuke, insanların uyanması ve harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Geçmişten Günümüze Dersler

Geçmiş deneyimlerini değerlendirerek, etnik kimliklerin nasıl öne çıktığını ve savaşın getirdiği yıkımı aktaran Gatebuke, “Herkes siyah, aynı dili konuşuyordu ama kimlik kartlarındaki etnik bilgiler, insanları hedef haline getirdi,” şeklinde konuştu.

Ruanda'da yaşananları unutmadıklarını belirten Gatebuke, bugün devam eden soykırımlara dikkat çekerek, “Bu hikayeleri anlatmalıyız. Sessiz kalamayız,” diyerek sözlerini tamamladı.

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