Rubio: 'Daha Fazla İsrail, Daha Güvenli Bir Dünya Demek'

Rubio'dan Çarpıcı İfade: 'Daha Fazla İsrail, Daha Güvenli Bir Dünya'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olmasının küresel güvenliği artıracağını savundu. Rubio, İsrail ziyaretinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Eğer Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli ve daha iyi bir yer olurdu" şeklinde konuştu.

Rubio, Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana İsrail'e yaptığı ilk resmi ziyaretle dikkat çekti ve Trump yönetiminin İsrail'e olan desteğinin devam edeceğini belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Filistin'deki Durum

İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 61 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu süreçte 14 binden fazla kişinin enkaz altında kaybolduğu bildirilirken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki olaylarda 167'si çocuk olmak üzere toplam 916 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 7 bine yakın kişi yaralandı.