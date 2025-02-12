Rubio: "Hamas Gazze'yi Bir Daha Asla Yönetmemeli"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesi adına önemli bir değerlendirme yaparak, "Hamas'ın bir daha Gazze'yi asla yönetmemesi gerektiğini" ifade etti.

Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'deki son durumu ve ateşkesle ilgili güncel gelişmeleri detaylandırdı.

Görüşme sonucunda Rubio, ABD yönetiminin tutumunu dile getirerek, "Hamas'ın Gazze'yi asla yönetmemesi ve İsrail'i tehdit etmemesi gerektiği" konusunda net bir duruş sergiledi.

ABD Dışişleri Bakanı, bu hafta Gazze'deki kırılgan ateşkesin sürdürülmesi için diplomatik çabalar kapsamında BAÜ, İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi planlıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin bir an önce serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.