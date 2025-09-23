Rucub: 'Filistin'in tanınması İsrail'e yaptırımların yolunu açmalı'

Cibril er-Rucub, Filistin Devleti'nin tanınmasının İsrail'e yaptırım uygulanmasının önünü açmasını umduklarını, Ramallah'taki gösteride AA'ya söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:48
Fetih yetkilisi Ramallah'taki gösteride değerlendirdi

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, AA muhabirine yaptığı açıklamada Filistin Devleti'nin tanınmasının önemine vurgu yaptı.

Ramallah'ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) düzenlenen Filistin oturumuyla eş zamanlı gösteri düzenlendi.

Rucub, "Filistin Devleti'nin tanınması Filistin halkının katliamlar karşısındaki efsanevi direnişinin sonucudur. Tanınmanın İsrail'e yaptırım uygulanmasının önünü açmasını umuyoruz."

"Son gelişmeler Filistin liderliğinin çatışmayı yönetmedeki bilgeliğinin ve haklarımızın tanınmasına zemin hazırlayan bölgesel ve uluslararası desteğin sonucudur. Bu tanınmanın, işgale, bölgesel istikrara ve dünya barışına tehdit oluşturan neo-Nazilere yaptırım uygulanmasına giden yolda bir adım olmasını umuyoruz."

Filistin halkının zorunlu göçü ve teslim olmayı reddettiğini vurgulayan Rucub, "Neo-Naziler istedikleri kadar hayal kurabilirler, hayalleri ile birlikte tarihin çöplüğüne gidecekler." dedi.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki Filistin oturumuyla eş zamanlı düzenlenen gösteriye katılarak AA muhabirine açıklamada bulundu.

