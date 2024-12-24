Rus Kargo Gemisi Akdeniz'de Battı: 2 Kişi Kayboldu

Rus Kargo Gemisi Akdeniz'de Battı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'de bir Rus kargo gemisinin battığını resmi olarak duyurdu. Kriz Durumu Merkezi'nden alınan bilgilere göre, Ursa Mayor isimli bu gemi, uluslararası sularda meydana gelen bir patlama sonucunda su alarak battı.

Olayın Detayları

Patlama, geminin makine dairesinde gerçekleşti. Olay sonrası yapılan kurtarma çalışmalarında, gemide bulunan 16 kişiden 14'ü güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ancak, 2 mürettebat üyesinin kaybolduğu belirtiliyor ve arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu olay, Akdeniz'deki deniz güvenliği ve kargo taşımacılığı ile ilgili endişeleri yeniden gündeme getiriyor.