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Rus ve Ukraynalı Ombudsmanlar Belarus'ta Görüştü

Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar, insani işbirliğini güçlendirmek için Belarus'ta önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 20:12
Rus ve Ukraynalı Ombudsmanlar Belarus'ta Görüştü

Ombudsmanlar Metin Müzakereleri İçin Bir Araya Geldi

Rusya ve Ukrayna'nın insan hakları yetkilileri, Belarus'ta bir araya gelerek önemli meselelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi ile gerçekleşen bu buluşmanın detaylarını paylaştı.

Görüşmenin İçeriği

Moskalkova, görüşmede karşılıklı rıza ile ziyaret edilen kişilerin listeleri ve esirlerden akrabalarına göndermiş oldukları mektupların yanı sıra, kayıp ailelerin bir araya getirilmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ayrıca, esirlere yönelik karşılıklı ziyaretlerin düzenlenmesi ve sivillere yardım sağlanması konularında daha fazla insani işbirliği için müzakerelerde bulunduklarını ifade etti.

Önemli Bir Yeniden Birleşme Örneği

Toplantının ardından Moskalkova, Ukrayna'nın Çerkası bölgesinde yaşayan ve özel bakıma ihtiyaç duyan yaşlı bir kadın hakkında önemli bir bilgi aktardı. Bu kadının, Belarus Parlementosu'nun yardımıyla Rusya'daki ailesiyle yeniden bir araya getirildiğini duyurdu.

Bu görüşmeler, iki ülke arasında yaşanan insani durumların iyileştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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