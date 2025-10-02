Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli İstanbul'da — 77.565 Yaprak İncelendi

Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli İstanbul'da

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (İİKV) işbirliğinde düzenlenen Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri paneli, Rüstem Paşa Medresesinde gerçekleştirildi.

Sergi ve Açılış

Panel öncesinde, öğretim görevlisi Emre Atırcıoğlu tarafından organize edilen Rüstem Paşa Camii Çinilerinden Yansımalar sergisi açıldı. İİKV Kültür Sanat Koordinatörü hattat Mehmet Arif Vural, programın FSMVÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki enstitü ile ortaklaşa yapıldığını belirtti ve bunun çini sanatı adına tarihe atılan ciddi bir imza olduğunu vurguladı. Vural, Rüstem Paşa Medresesi'nin vakıf tarafından birçok kültürel ve sanatsal faaliyetle kültür sanat merkezi haline geldiğini ifade etti.

Akademik Çalışmalar ve Bulgular

FSMVÜ Dr. Öğr. Üyesi ve program koordinatörü Latife Aktan, panelin yüksek lisans öğrencilerinin ortak çalışma isteğiyle ortaya çıktığını ve Rüstem Paşa Camisi ile ilgili uzun süredir planladıkları bir proje olduğunu söyledi. Aktan, cami çinilerinin hem yerel hem uluslararası literatürde önemli bir veri kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Aktan, çini eğitiminde atalarımızın kültür öğelerinden esinlenilerek güncel tasarımlar üretildiğini, kopya çalışmalarına karşı olmadıklarını ve Türk çini sanatının geçmişinde denemelerle oluşan çok sayıda ekol ve üslubun günümüze ulaştığını anlattı. Rüstem Paşa Camii'nin bütün ekollerin motif, renk ve kompozisyonlarını bir arada gösterdiğini belirterek camiyi görmenin çini ile ilgilenen herkes için zorunlu olduğunu kaydetti.

Caminin sahip olduğu devasa çini sayısının yeni tasarımlar ve yol haritaları için eşsiz bir esin kaynağı olduğuna işaret eden Aktan, camide toplam 77 bin 565 yaprak ve çeşidi bulunduğunu bildirdi. Ayrıca çalışmalarda çok ciddi analitik çalışmalar, dijital çizimler ve fotoğraf çekimleri yapıldığını ve incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Panelin Amacı ve Yayın Planı

Panelin Rüstem Paşa Medresesi'nde düzenlenmesiyle medresenin tanınırlığına katkı sağlamayı ve Rüstem Paşa adını gündemde tutmayı amaçladıklarını belirten Aktan, proje kapsamında çinilere dair tüm çalışmaları içeren bir kitap hazırlayacaklarını duyurdu.

Program ve Sunumlar

Panel açılışında FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe ile İİKV Başkanı Said Yüce konuşma yaptı.

İlk oturumda, İİKV Sanat Koordinatörü Mehmet Arif Vural başkanlığında şu sunumlar gerçekleştirildi: Prof. Dr. Suphi Saatçi — Mimar Sinan ve Rüstem Paşa Camii Mimarisi; Dr. Öğr. Üyesi Latife Aktan — Tezlerin Hazırlık Süreci; Sevda Soysal — Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Yapraklar; Zeynep Güneysu — Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Hatai Motifleri; Songül Şimşek — Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Stilize Çiçekler.

İkinci oturumda ise şunlar sunuldu: Dr. Hamide Nur Özsoy — Rüstem Paşa Camii Çinilerindeki Çiçeklerin Morfolojisi; Selin Sadioğlu — Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Rumi Motifleri; Merve Pelit Çorbacıoğlu — Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Bulut Motifleri; Aynur Koç — Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Penç Motifleri; Nuray Taşçeken — Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Hat Sanatı.

Panel ve sergi, Rüstem Paşa Camii çinilerinin korunması, belgelenmesi ve gelecek çalışmalar için yol haritası oluşturulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.