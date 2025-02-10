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Rusya, ABD ile Üst Düzey Temas İçin Mutabakata Varmadı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ile en üst düzey politik temasın sağlanamadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:17
Rusya, ABD ile Üst Düzey Temas İçin Mutabakata Varmadı

Rusya: ABD ile Üst Düzey Temas İmkanı Olmadı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile en üst siyasi düzeyde temasın sağlanamadığını belirtti. Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ryabkov, "Bu mümkün ve buna hazır olduğumuz aşikar." dedi.

Hibrit Savaş ve İlişkilerin Kopması

Ryabkov, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı "hibrit savaş" açtığını ve bunu sürdürdüğünü söyleyerek, bu durumun Rusya-ABD ilişkilerinin kopma aşamasına geldiğini ifade etti. Mevcut ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya ile diyaloğa açık olduğunu belirten Ryabkov, "Ukrayna meselesinin çözümü dahil çeşitli konularda diyaloğa hazırız. Ancak bu diyalog eşit ve karşılıklı olarak kabul edilebilir temelde olabilir. ABD, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı atmalı." şeklinde konuştu.

İletişim Kanalları Aktif

Ryabkov, Trump'ın Putin ile Ukrayna Savaşı hakkında telefonda görüştüğünü belirterek, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık olduğunu aktardı. Ryabkov, "Bunlar açık ve çalışma vaziyetinde. Ancak, en üst siyasi düzeyde herhangi bir temas konusunda mutabık kalmadık." ifadesini kullandı.

Ukrayna Krizinin Temel Nedenleri

Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, Washington'un izlediği politikanın silah denetimi ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi gibi konuları olumsuz etkilediğini belirtti. Batı'da bu konuda "sağduyu" içeren bir yaklaşım görmediklerini vurguladı.

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