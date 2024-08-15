Rusya'da Tu-22M3 Bombardıman Uçağı Düştü

Rusya'da Uçak Kazası: Tu-22M3 Mürettebatı Kurtuldu

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, İrkutsk bölgesinde Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının düştüğünü duyurdu. Olayda, mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak sağ salim kurtuldukları bildirildi.

Olayın Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, düşüşün planlı bir uçuş sırasında gerçekleştiği ifade edildi. Uçağın düştüğü bölgenin ıssız olduğu ve çevrede herhangi bir hasar meydana gelmediği vurgulandı.

Ayrıca, kazanın teknik nedenlerden kaynaklandığına yönelik ilk değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Bu durum, Rusya'nın havacılık güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken bir konuyu daha gündeme getirmiş oldu.

Uzmanlar, uçağın düşmesi nedeniyle araştırmaların başlatıldığını ve gerekli incelemelerin yapılacağını belirtti.