Rusya'dan başkent Kiev ve Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine büyük füze saldırısı!

Rus birlikleri, Kiev'e Kinzhal füzeleri de dahil olmak üzere büyük bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda önemli can kayıpları yaşanırken, başkentteki birçok yerleşim alanı ve kritik altyapı ağır hasar aldı. Saldırılarda konut binaları ve altyapı önemli ölçüde zarar gördü, ülke genelinde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi ise yaralandı. Kiev'deki önemli bir çocuk hastanesi de saldırılardan etkilendi.

Başkent Kiev, Nadir Görülen Büyük Hava Saldırısıyla Sarsıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk gibi şehirlere düzinelerce füze fırlattığını ve Kiev'in gündüz vakti nadir görülen bir hava saldırısına maruz kaldığını belirtti. Saldırılarda birçok konut ve altyapı zarar gördü, hatta bir çocuk hastanesi bile saldırıdan etkilendi.

Ukrayna'da Gerilim Doruk Noktasında

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna'nın başkentine düzenlenen bu saldırının, Rusya'nın ülkeyi işgali sırasındaki en şiddetli saldırılardan biri olduğunu ifade etti. Saldırılar sırasında masum insanların hayatını kaybetmesi ve birçok yerleşim biriminin büyük zarar görmesi, Ukrayna genelinde endişe ve gerilimi artırdı.

Ukrayna Hükümeti Acil Durum Tedbirlerini Aktive Etti

Ukrayna hükümeti, saldırıların ardından acil durum tedbirlerini devreye soktu. Yaralıların tedavisi ve zarar gören altyapının onarımı için acil ekipler seferber edildi. Ülke genelindeki sağlık ve acil durum birimleri, zarar gören bölgelere destek sağlamak için yoğun çaba harcadı.