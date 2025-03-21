Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları, Türkiye Büyükelçisi Bilgiç ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisiyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 23:58
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları, Türkiye Büyükelçisi Bilgiç ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Ryabkov ve Sergey Verşinin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile bir araya geldi. Bu önemli görüşmede, Rusya-ABD temaslarının dinamikleri ve bölgesel ile uluslararası gündemdeki güncel konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Diplomatik kaynakların aktarımlarına göre, müzakereler sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi ve ardından gelişen olaylar da gündeme geldi.

Bakanlığın yaptığı bir diğer açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin ile Büyükelçi Bilgiç arasındaki görüşmenin yanı sıra, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki durum hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nda ele alınan konular üzerinde durulduğu belirtildi.

Ayrıca, küresel gıda güvenliği ile ilgili ve Rusya dahil olmak üzere tarım ürünleri ve gübrelerin dünya pazarlarına erişiminin normalleşmesi konularında detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.

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