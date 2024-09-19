Rusya, Donetsk'te Stratejik Bir Kazanım Elde Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde bulunan Georgiyevka yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki çatışmaların seyrini değiştirebilir.

Güney Askeri Grubu'un Açıklamaları

Bakanlıktan yapılan duyuruda, Güney Askeri Grubu birliklerinin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Georgiyevka yerleşimini kurtardığı" ifadesi geçti. Açıklamada, Rus ordusunun cephedeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtildi.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Son 24 saat içerisinde Rus ordusunun, 142 bölgede Ukrayna askeri hedeflerine yönelik düzenlediği saldırılarda, önemli ulaşım noktaları ve askeri birliklerin hedef alındığı kaydedildi. Özellikle, Ukrayna'ya ait 41 insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Ukrayna Ordusunun Kayıpları

Bakanlığın açıklamasında, askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ordusunun kayıpları detaylı bir şekilde sıralandı. Toplamda 643 uçak, 283 helikopter, 31 bin 765 İHA, 579 hava savunma füze sistemi gibi askeri malzemenin imha edildiği belirtildi.

Kursk Bölgesindeki Kayıplar

Ek olarak, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’tan bu yana Kursk yönünde ciddi kayıplar verdiği ifade edildi. 14 bin 950 asker, 122 tank ve 768 zırhlı araç gibi önemli kayıplar yaşandığı vurgulandı.