Rusya Donetsk'te Sredneye ve Kleban-Bık'ı ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Sredneye ve Kleban-Bık yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, son 24 saate ilişkin operasyonlara dair bilgiler paylaşıldı.

Operasyonun ayrıntıları

Bakanlık açıklamasında yer alan ifadelere göre: “Batı askeri birlikleri, aktif eylemleriyle Donetsk bölgesindeki Sredneye yerleşim birimini, Güney askeri birlikleri ise kararlı eylemleriyle Kleban-Bık yerleşim birimini kurtardı.”

Açıklamada ayrıca Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarında, 143 bölgenin zarar gördüğü; hava savunma sistemleriyle Ukrayna'ya ait 4 güdümlü hava bombası ve 160 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir önceki gün de Donetsk bölgesinde Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.