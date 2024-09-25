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Rusya, Donetsk'te Stratejik Yerleşim Birimlerini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'te Ostroye ve Grigorovka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:29
Rusya, Donetsk'te Stratejik Yerleşim Birimlerini Ele Geçirdi

Rusya'nın Donetsk'teki Askeri Başarısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini duyurdu. Bakanlık, Ostroye ve Grigorovka yerleşim birimlerinin kontrolünün sağlandığını açıkladı.

Önemli Açıklamalar

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri operasyonları kapsamında elde edilen başarılar detaylandırıldı. Donbas bölgesindeki kritik noktaların kontrol altına alındığı belirtilirken, "Güney askeri birlikleri kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ostroye ve Grigorovka yerleşim birimleri kurtarılmıştır" denildi.

Ukrayna'nın Askeri Varlığına Darbe

Rus kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait çeşitli tesislerin yanı sıra telsiz iletişim merkezi ve insansız hava aracı üretim yerlerini hedef alarak büyük hasarlar vermiştir. Ayrıca açıklamada, 153 farklı bölgede Ukrayna'nın askeri birlik ve teçhizatlarının etkili bir şekilde vurulduğu bilgisi de yer aldı.

Sonuç olarak, Rusya'nın bu yeni askeri başarıları, Donetsk bölgesindeki çatışmaların seyrini önemli ölçüde etkileyebilir.

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