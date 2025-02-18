Rusya, Donetsk'te Yampolovka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Yampolovka'nın kontrolünü ele geçirdiğini ve Ukrayna'ya yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:46
Rusya, Donetsk'te Yampolovka'yı Ele Geçirdi

Rusya'dan Önemli Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Yampolovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonları hakkında güncel bilgiler verildi.

İlerleme ve Saldırılar

Açıklamada, "Batı Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yampolovka yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesine yer verildi. Son 24 saat içinde, 144 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanları, enerji altyapıları ve insansız hava araçları depolama merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Uçak ve Dron Kaybı

Ukrayna'ya ait 73 İHA'nın düşürüldüğü bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli kayıpların olduğu vurgulandı. Bu kayıplar arasında:

  • 653 uçak
  • 283 helikopter
  • 43 bin 772 İHA
  • 594 hava savunma füze sistemi
  • 21 bin 502 tank ve zırhlı araç
  • 1518 çok namlulu roketatar
  • 21 bin 815 obüs ve havan topu
  • 31 bin 775 özel askeri araç

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Harkiv bölgesindeki Figolevka yerleşim birimini de ele geçirdiklerini bildirmişti.

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