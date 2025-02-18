Rusya'dan Önemli Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Yampolovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonları hakkında güncel bilgiler verildi.



İlerleme ve Saldırılar

Açıklamada, "Batı Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yampolovka yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesine yer verildi. Son 24 saat içinde, 144 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanları, enerji altyapıları ve insansız hava araçları depolama merkezlerine saldırılar düzenlendi.



Uçak ve Dron Kaybı

Ukrayna'ya ait 73 İHA'nın düşürüldüğü bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli kayıpların olduğu vurgulandı. Bu kayıplar arasında:

653 uçak

283 helikopter

43 bin 772 İHA

594 hava savunma füze sistemi

21 bin 502 tank ve zırhlı araç

1518 çok namlulu roketatar

21 bin 815 obüs ve havan topu

31 bin 775 özel askeri araç

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Harkiv bölgesindeki Figolevka yerleşim birimini de ele geçirdiklerini bildirmişti.