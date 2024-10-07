Rusya'nın Donetsk'teki Askeri Adımları
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Grodovka yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını duyurdu. Bakanlık, bu gelişmenin ardından Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri operasyonlarına dair önemli bilgiler paylaştı.
Grodovka'nın Ele Geçirilmesi
Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas bölgesinde önemli stratejik noktaları kazandığı belirtildi. "Merkez askeri birliklerinin kararlı eylemleri sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti içerisinde Grodovka yerleşim birimi kurtarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Önceki Kazanımlar
Bakanlık ayrıca, geçmiş hafta içerisinde Ukrayna ordusu kontrolündeki Ugledar şehrinin yanı sıra, Jelannoye Vtoroye yerleşim biriminin de ele geçirildiğini açıkladı.