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Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Grodovka yerleşimini ele geçirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:58
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya'nın Donetsk'teki Askeri Adımları

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Grodovka yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını duyurdu. Bakanlık, bu gelişmenin ardından Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri operasyonlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

Grodovka'nın Ele Geçirilmesi

Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas bölgesinde önemli stratejik noktaları kazandığı belirtildi. "Merkez askeri birliklerinin kararlı eylemleri sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti içerisinde Grodovka yerleşim birimi kurtarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Önceki Kazanımlar

Bakanlık ayrıca, geçmiş hafta içerisinde Ukrayna ordusu kontrolündeki Ugledar şehrinin yanı sıra, Jelannoye Vtoroye yerleşim biriminin de ele geçirildiğini açıkladı.

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