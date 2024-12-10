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Rusya, Donetsk'teki Joltoye Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Joltoye yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:51
Rusya, Donetsk'teki Joltoye Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Donetsk'teki Stratejik İlerleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Joltoye yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlık, bu gelişmenin askeri strateji açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Aktif Eylemler Sonucu Gelen Başarı

Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen aktif eylemlerle Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Joltoye yerleşim biriminin kurtarıldığı ifade edildi. Rus ordusu, sahada ilerlemeye devam ettiğini ve bu süreçte bazı önemli hedeflere ulaşmayı başardığını belirtti.

Savaşın Başlangıcından Bu Yana Veriler

Ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli kayıplar yaşandığı bilgisi de paylaşıldı. Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait:
649 uçak, 283 helikopter, 37 bin 527 insansız hava aracı, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 720 tank ve zırhlı araç, 1500 çok namlulu roketatar, 19 bin 334 obüs ve havan topu ile 29 bin 123 özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Son Zamanlarda Alınan Diğer Kontroller

Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Kasım'da ordunun, Donetsk bölgesindeki Blagodatnoye yerleşim birimini ele geçirdiğini de duyurmuştu, bu da Rus ordusunun bölgede kazandığı stratejik avantajların arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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