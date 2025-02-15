Rusya, Gazze'de Vatandaşının Serbest Bırakılmasını Memnuniyetle Karşıladı

Rusya, Gazze'den Gelen İyi Haberi Büyüden Karşılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılan Rus vatandaşı Aleksandr Trufanov için memnuniyet duyduklarını açıkladı. Peskov, yaptığı basın toplantısında, "Hamas'a kararından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova'dan Teşekkür Mesajı

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte, "Moskova, Rus vatandaşı Trufanov'un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyor. Hamas yönetimine kararından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bir yazılı açıklama yaparak, Filistin, Katar ve Mısır'a Trufanov'un serbest bırakılmasındaki desteklerinden dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Kasım 2023'te üç Rus vatandaşının serbest bırakıldığını hatırlatan Zaharova, Gazze'de kalan bir vatandaşın daha serbest bırakılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Hamas ile İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması

İslami Cihad Hareketi, Cameralı esirin serbest bırakılması için yapılan çalışmalarla ilgili olarak, serbest bırakılan esirlerin Gazze sahilinde balık tutarak müjdeyi paylaştı. Esirler arasında Rus vatandaşı Trufanov da yer alıyordu.

Öte yandan, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, 27 Ocak tarihinde Gazze'deki Filistinlilerin geçişine yönelik Netzarim Koridoru açılmış ve İsrail ordusu, 9 Şubat'ta bu bölgeden çekilmiştir.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı da, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesine açılmıştır.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin serbest bırakıldığı kaydedilmiştir. Üç aşamalı ateşkes anlaşmasına göre, toplam 1900'den fazla Filistinli esirin ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması hedeflenmektedir.