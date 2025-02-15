Rusya, Gazze'de Vatandaşının Serbest Bırakılmasını Memnuniyetle Karşıladı

Rusya, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılan Aleksandr Trufanov için Hamas'a minnettar olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:25
Rusya, Gazze'de Vatandaşının Serbest Bırakılmasını Memnuniyetle Karşıladı

Rusya, Gazze'den Gelen İyi Haberi Büyüden Karşılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılan Rus vatandaşı Aleksandr Trufanov için memnuniyet duyduklarını açıkladı. Peskov, yaptığı basın toplantısında, "Hamas'a kararından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova'dan Teşekkür Mesajı

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte, "Moskova, Rus vatandaşı Trufanov'un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyor. Hamas yönetimine kararından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bir yazılı açıklama yaparak, Filistin, Katar ve Mısır'a Trufanov'un serbest bırakılmasındaki desteklerinden dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Kasım 2023'te üç Rus vatandaşının serbest bırakıldığını hatırlatan Zaharova, Gazze'de kalan bir vatandaşın daha serbest bırakılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Hamas ile İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması

İslami Cihad Hareketi, Cameralı esirin serbest bırakılması için yapılan çalışmalarla ilgili olarak, serbest bırakılan esirlerin Gazze sahilinde balık tutarak müjdeyi paylaştı. Esirler arasında Rus vatandaşı Trufanov da yer alıyordu.

Öte yandan, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, 27 Ocak tarihinde Gazze'deki Filistinlilerin geçişine yönelik Netzarim Koridoru açılmış ve İsrail ordusu, 9 Şubat'ta bu bölgeden çekilmiştir.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı da, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesine açılmıştır.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin serbest bırakıldığı kaydedilmiştir. Üç aşamalı ateşkes anlaşmasına göre, toplam 1900'den fazla Filistinli esirin ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması hedeflenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
2
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da Silahlı Cinayet: Şüpheli Derviş Ö. Yakalandı
4
Giresun'da Kamyon-Otomobil Çarpışmasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Aydın'da Go-Kart Kazası: Ralliçi Ömer Tolon Ambulans Helikopterle İzmir'e Nakledildi
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor