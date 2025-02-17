Rusya, Harkiv'de Figolevka'yı Ele Geçirdiklerini Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv'deki Figolevka yerleşimini ele geçirdiklerini duyurdu. Hava saldırıları ve kayıplar hakkında detaylar verildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:25
Rusya, Harkiv'de Figolevka'yı Ele Geçirdiklerini Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Figolevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, "Batı Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda, Harkiv bölgesinin Figolevka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte, 152 farklı bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı ve liman altyapısına yönelik insansız hava araçları (İHA) üretim ve depolama merkezleri ile askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedildi. Ayrıca, Ukrayna’ya ait 177 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 43.699 İHA, 594 hava savunma füze sistemi, 21.488 tank ve zırhlı araç, 1.517 çok namlulu roketatar, 21.793 obüs ve havan topu ile 31.750 özel askeri araçın yok edildiği ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere, Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Şubat tarihinde Donetsk bölgesindeki Berezovka yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını açıklamıştı.

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