Rusya: İsrail'in E1 Onayı Filistin'in Toprak Bütünlüğünü Yok Eder

Zaharova'nın Değerlendirmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in tartışmalı E1 projesini onaylamasının, Filistin devletinin varlığının ayrılmaz koşulu olan toprak bütünlüğünü imkansız hale getireceğini söyledi.

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında AA muhabirinin sorusunu yanıtlarken, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun "son derece olumsuz bir şekilde geliştiğine" dikkat çekti ve bu durumun kendilerini "ciddi endişeye sevk ettiğini" belirtti.

Rusya'nın E-1 planına ilişkin görüşlerini hem ikili temaslarda hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarında dile getirdiklerini vurgulayan Zaharova, şunları söyledi: "Bu planların uygulanması, Orta Doğu meselesinin çözümüne ilişkin bilinen uluslararası yasal çerçeveye uygun olarak, Filistin devletinin varlığının ayrılmaz bir koşulu olan toprak bütünlüğünü imkansız hale getireceği gerçeğinden hareket ediyoruz. 20 yıldan fazla bir süre önce geliştirilen bu proje, dünya toplumunun ezici çoğunluğunun sert eleştirileri nedeniyle defalarca ertelendi. Umarız ki nihayet kaldırılır. Bu da Filistin meselesinde iki devletli bir çözüm olasılığını koruyacaktır."

Gazze'deki Saldırılar ve Ateşkes Çağrısı

Zaharova, Gazze'de sivillere yönelik saldırılara tepki göstererek, "Gazeteciler de dahil olmak üzere sivilleri mağdur eden, sivil hedeflere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar da olmak üzere her türlü eylemi uluslararası hukukun ağır ihlali olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Rusya'nın, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes talebini yineleyen Zaharova, Filistin-İsrail ihtilafının çözüm sürecinin mümkün olan en kısa sürede siyasi ve diplomatik kanala geri döndürülmesi yönündeki sarsılmaz duruşlarını vurguladı.

Gazetecilerin Güvenliği

Zaharova, dünyada tüm gazetecilerin ve Rus gazetecilerin güvenliğini ve bağımsızlığını savunduklarını belirterek, Rus gazetecilerin terör saldırılarına maruz kaldığını dile getirdi. UNESCO'yu, gazetecilerin toplu olarak öldürülmesine kayıtsız kalmakla suçlayan Zaharova, Kiev yönetiminin Rus gazetecilere yönelik saldırılarda bulunduğunu öne sürdü.

Gazetecilerin öldürülmesi ve ifade özgürlüğünün yok edilmesine karşı kararlı bir mücadelede dayanışma gerektiğini söyleyen Zaharova, Ankara ile birlikte gazetecilere yönelik zulme karşı ortak çaba önerisinde bulundu.

E1 Projesi Nedir?

E1 Projesi, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası sayılan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Azeriye mahallesine yakınlıkta inşa edilen Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlamak amacıyla başlatıldı.

Proje kapsamında bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildi. E1 ile Doğu Kudüs'ün, Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve söz konusu toprakların izole edilmesi hedefleniyor.

Rusya, E1 planının uygulanmasının iki devletli çözüm umutlarını zedeleyeceği uyarısında bulunuyor ve projenin kaldırılmasının uluslararası çözüm perspektifi açısından belirleyici olduğunu savunuyor.