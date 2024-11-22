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Rusya, Kursk Bölgesinin 46 Sakinini Ukrayna'dan Geri Aldı

Rusya, Kursk bölgesinin 46 sakininin Ukrayna'dan geri alındığını açıkladı. Aralarında 12 çocuk bulunuyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:08
Rusya, Kursk Bölgesinin 46 Sakinini Ukrayna'dan Geri Aldı

Rusya, Kursk Bölgesinde 46 Sakinini Ukrayna'dan Geri Aldığını Duyurdu

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova, çatışmaların sürdüğü Kursk bölgesinde yaşayan 46 kişinin Ukrayna'dan geri alındığını açıkladı. Moskalkova, bu bilgiyi resmi Telegram kanalında paylaştı.

Geri Dönüş Süreci

Moskalkova, Ukrayna ile yapılan müzakereler sonucunda belirtilen kişilerin geri döndüğünü vurguladı. Açıklamasında, "Kursk bölgesi sakinlerinden 46 kişi, Ukrayna'dan Rusya'ya geri döndü. Bunlar arasında 12 çocuk bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Bunun, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi, savunma ve dışişleri bakanlıkları ile Belarus kurumları arasındaki iş birliği sayesinde gerçekleştiğini belirten Moskalkova, bu vatandaşların Ukraynalı askerler tarafından Kursk bölgesinden Ukrayna'ya götürüldüğünü de aktardı.

Çatışmalar Devam Ediyor

Ukraynalı askerlerin ağustos ayının başında Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar hâlâ devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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