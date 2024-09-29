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Rusya, Luhansk'ta Makeyevka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya, Luhansk'ta stratejik Makeyevka yerleşimini ele geçirdiğini açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:52
Rusya, Luhansk'ta Makeyevka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya, Luhansk'ta Makeyevka’yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesindeki Makeyevka yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki harekâtlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Donbas'taki Başarılar

Açıklamada, Donbas bölgesinde Rus ordusunun önemli stratejik noktaları ele geçirmeye devam ettiği belirtilerek, “Batı askeri birliklerinin başarılı operasyonları neticesinde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Makeyevka yerleşim birimi kurtarılmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Bu gelişme, bölgedeki çatışmaların seyrini etkilemesi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

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