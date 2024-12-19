Rusya, Ukrayna'nın Saldırılarını Kınadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Batı yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ve Storm Shadow (Fırtına Gölgesi) füzeleriyle Rostov bölgesine saldırdığını açıkladı. Bakanlık, bu saldırının uygun şekilde yanıtlanacağını vurguladı.

Saldırı Detayları

Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna topraklarından gerçekleştirilen bir saldırının hedefinin kimyasal madde üreten Kombinat Kamenskiy fabrikası olduğu belirtildi. Saldırıda toplamda 6 ATACMS ve 4 Storm Shadow füzesi kullanıldığı kaydedildi.

Savunma Yanıtı

Açıklamada, “Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda kullanılan tüm ATACMS füzeleri ve Storm Shadow füzelerinden 3'ü Rus hava sistemleri tarafından düşürüldü. Saldırının sonucunda fabrikadaki teknik bina hasar gördü. Batı destekli Kiev yönetiminin bu eylemleri cevapsız kalmayacak,” denildi.

Geçmiş Saldırılar ve Misilleme

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce de Ukrayna'nın kendi toprakları dışında bulunan Rus unsurlarına yönelik ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırıları kınamıştı. Bakanlık, bu tür eylemlere karşı Ukrayna'nın enerji unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla misilleme yapılacağını bildirmişti.

Batı'nın Rolü

Geçen ay, ABD ve İngiltere'nin, Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verdiği bildirildi. Bu durum, bölgedeki gerilimin daha da artmasına neden oluyor.