Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası Gerçekleşti

Esir Takası Detayları

Rusya ile Ukrayna hükümetleri arasında gerçekleştirilen yeni bir esir takası, iki ülke arasında önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Bu takas sonucunda, 95 Rus ve 95 Ukraynalı asker serbest bırakıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rolü

Rusya Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, söz konusu esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri tarafından arabuluculuk yapılan bir süreçte 18 Ekim’de gerçekleştirildiği belirtildi.

Serbest Bırakılan Askerlerin Durumu

Serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus’ta bulundukları ve bu askerlerin tıbbi ve psikolojik destek aldıkları ifade edildi. Açıklamada, "Serbest bırakılan tüm askeri personel, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Federasyonu'na ulaştırılacak" denildi.