Rutte: Rus ordusunda büyük yığma — NATO, Ukrayna için güvenlik garantilerini görüşüyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lüksemburg'da Başbakan Luc Frieden ve Savunma Bakanı Yuriko Backes ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya'nın ordusunda büyük bir yığma yapıldığını söyledi ve bunun yalnızca gösteri amaçlı olmadığını vurguladı.

Rutte, "Şu anda Rus ordusunda büyük bir yığma yapılıyor. Bu sadece Moskova'daki geçit törenlerinde sergilemek için değil, aynı zamanda kullanılmak üzere de yapılıyor. Şu anda Ukrayna'da kullanıyorlar ve başka yerlerde de kullanabilirler." dedi.

Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmenin kritik önem taşıdığını belirten Rutte, "Bu yeni program (NATO'nun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi- PURL) sayesinde, birkaç hafta içinde, hayati önem taşıyan, bazen ölümcül, bazen de daha fazla savunma sistemini içeren 2 milyar dolarlık bir kaynağı Ukrayna'ya aktarabildik. Bu mühimmatın yanı sıra gelişmiş hava savunması ve çok daha fazlası." ifadelerini kullandı.

Güvenlik garantileri için çalışmalar sürüyor

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirme çabalarını ve Washington'da 18 Ağustos'ta yapılan zirvede alınan kararları hatırlattı. Rutte, "Şubat ayından itibaren Putin ile bir çıkmazı aştı, onunla telefon görüşmeleri yaptı ve ayrıca birkaç hafta önce ABD'nin Ukrayna güvenlik garantilerine dahil olacağına dair söz verdi." dedi.

Rutte, güvenlik garantileri çalışmalarının iki ana hedef üzerinde yoğunlaştığını belirterek, "Şu anda üzerinde çalıştığımız şey temelde iki koldan ilerliyor. Birincisi, iki lideri bir araya getirip oturup savaşı nasıl bitireceklerini tartışmaya başlamalarını sağlamak. Bu biri. Diğeri ise Avrupalılar ve ABD ile uzun vadeli bir ateşkes veya tercihen tam bir barış anlaşması konusunda anlaşmaya varmak. Rusların bir daha asla saldırmasını nasıl engelleyebiliriz? İşte tam da bu noktada güvenlik garantilerini tartışıyoruz." dedi.

Rutte, "Avrupalılar bu konuda çok çalışıyor." ifadesini kullanırken, NATO'nun bu görüşmelere dahil olduğunu ve ABD ile yakın temas halinde olunduğunu vurguladı. Rutte ayrıca, Başkan Trump'ın "Hey, ABD olarak güvenlik garantilerine katılmaya, dahil olmaya hazırım" sözünü, devasa ülkenin ekonomik ve askeri gücünün önemine dikkat çekerek bir atılım olarak değerlendirdi.

Rutte, "Rusya'nın tüm ittifak için uzun vadeli bir tehdit olarak orada durduğunu biliyoruz." diyerek, varılacak anlaşmaların uygulanmasını ve sonrasında Ukrayna topraklarının yeniden tehdit edilmemesini sağlamak için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti.