Rutte: 'Rusya’nın Bir Sonraki Hedefi Biziz' — NATO'ya Acil Çağrı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı (MSC) tarafından düzenlenen "Berlin’de MSC" programının açılış konuşmasında, Rusya'nın bir sonraki hedefinin NATO olabileceği uyarısında bulundu. Rutte, ittifakın konumunu ve savaş başlamadan önce alınması gereken önlemleri anlatmak için konuştuğunu söyledi.

Hemen harekete geçme çağrısı

Rutte, bu yıl NATO'yu güçlendirmek için önemli kararlar alındığını, ittifak genelinde savunma harcamaları ve savunma üretiminin artırılmasına ilişkin anlaşmalar sağlandığını belirtti. Ancak birçok ülkenin aciliyet hissetmediğini, bunun büyük bir yanılgı olduğunu vurguladı: "Değil. Hemen harekete geçmemiz gerekiyor."

Rutte, müttefiklerin savunma harcamalarını ve üretimi hızla artırması gerektiğini; silahlı kuvvetlerin ve Ukrayna'nın savunması için gerekli ekipmanların derhal temin edilmesinin şart olduğunu söyledi. Ayrıca hükümetlerin, parlamentoların ve vatandaşların bu konuda birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaybın boyutu ve ekonomik yük

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022'de başlamasından bu yana Rusya'nın 1,1 milyondan fazla insan kaybı olduğunu iddia eden Rutte, "Rusya, bu yıl günde ortalama bin 200 asker kaybetti" dedi. Rutte, bunun Putin'in kibrinin bedeli olduğunu ve Rus vatandaşlarının feda edildiğini kaydetti.

Ekonomik duruma dair Rutte, Rusya bütçesinin yaklaşık %40'ının savaşa aktarıldığını, üretim tesislerinin yaklaşık %70'inin askeri üretime yönlendirildiğini söyledi. Vergilerin yükseldiğini, enflasyonun fırladığını ve benzin dağıtımında kısıtlamalar yaşandığını belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Çin'in rolü

Rutte, Rusya'nın savaşını sürdürebilmesinde Çin'in kritik bir rol oynadığını savundu: "Çin, Rusya'nın yaşam hattı." Rutte, Rus dronlarındaki ve diğer sistemlerdeki kritik elektronik bileşenlerin yüzde 80'inin Çin'de üretildiğini iddia ederek, Çin teknolojisinin sivillerin ölmesine katkı sağladığını ifade etti.

Beş yıllık risk ve sabotaj iddiaları

"Ukrayna'nın güvenliği, bizim güvenliğimizdir" diyen Rutte, NATO savunmasının şimdilik dayanabilir olduğunu, ancak Rusya'nın ekonomisini savaşa tamamen entegre etmesi nedeniyle beş yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebileceğini söyledi.

Rutte ayrıca Rusya'nın zaten gizli bir saldırı kampanyası yürüttüğünü, sabotaj hedeflerinin sadece kritik altyapı ve askeri tesislerle sınırlı olmadığını belirtti. Ticari depolar ve alışveriş merkezlerine yönelik saldırılar, paket içinde gizlenmiş patlayıcılar ve demiryolu ağına yönelik sabotaj soruşturmalarına dikkat çekti.

Bu yıl Rusya'nın hava sahası ihlallerinin arttığını, Polonya ve Romanya üzerinde uçan dronlar ve Estonya üzerinde savaş uçakları görüldüğünü; bu tür olayların hayatları tehlikeye attığını ve tırmanma riskini yükselttiğini kaydetti.

Çatışma kapımızda

Rutte, 21. yüzyılın ilk çeyreği sonunda savaşların artık uzaktan yürütülmediğini ifade ederek, "Çatışma kapımızda. Rusya, savaşı Avrupa'ya geri getirdi." dedi. Dedelerin kuşaklarının yaşadığı boyuttaki bir savaşa hazır olunması gerektiğini, bunun ailelere, iş yerlerine ve tüm topluma ulaşacak yıkım ve seferberlik anlamına geleceğini anlattı.

Rutte son olarak, bu dehşet verici senaryoyu önlemenin mümkün olduğunu; ancak bunun için ittifakın taahhütlerini yerine getirerek birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

