DOLAR
42,6 0%
EURO
50,15 -0,69%
ALTIN
5.834,34 -0,68%
BITCOIN
3.829.979,7 2,69%

Rutte: 'Rusya’nın Bir Sonraki Hedefi Biziz' — NATO'ya Acil Çağrı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın beş yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebileceğini belirterek savunma harcamalarının derhal artırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:44
Rutte: 'Rusya’nın Bir Sonraki Hedefi Biziz' — NATO'ya Acil Çağrı

Rutte: 'Rusya’nın Bir Sonraki Hedefi Biziz' — NATO'ya Acil Çağrı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı (MSC) tarafından düzenlenen "Berlin’de MSC" programının açılış konuşmasında, Rusya'nın bir sonraki hedefinin NATO olabileceği uyarısında bulundu. Rutte, ittifakın konumunu ve savaş başlamadan önce alınması gereken önlemleri anlatmak için konuştuğunu söyledi.

Hemen harekete geçme çağrısı

Rutte, bu yıl NATO'yu güçlendirmek için önemli kararlar alındığını, ittifak genelinde savunma harcamaları ve savunma üretiminin artırılmasına ilişkin anlaşmalar sağlandığını belirtti. Ancak birçok ülkenin aciliyet hissetmediğini, bunun büyük bir yanılgı olduğunu vurguladı: "Değil. Hemen harekete geçmemiz gerekiyor."

Rutte, müttefiklerin savunma harcamalarını ve üretimi hızla artırması gerektiğini; silahlı kuvvetlerin ve Ukrayna'nın savunması için gerekli ekipmanların derhal temin edilmesinin şart olduğunu söyledi. Ayrıca hükümetlerin, parlamentoların ve vatandaşların bu konuda birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaybın boyutu ve ekonomik yük

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022'de başlamasından bu yana Rusya'nın 1,1 milyondan fazla insan kaybı olduğunu iddia eden Rutte, "Rusya, bu yıl günde ortalama bin 200 asker kaybetti" dedi. Rutte, bunun Putin'in kibrinin bedeli olduğunu ve Rus vatandaşlarının feda edildiğini kaydetti.

Ekonomik duruma dair Rutte, Rusya bütçesinin yaklaşık %40'ının savaşa aktarıldığını, üretim tesislerinin yaklaşık %70'inin askeri üretime yönlendirildiğini söyledi. Vergilerin yükseldiğini, enflasyonun fırladığını ve benzin dağıtımında kısıtlamalar yaşandığını belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Çin'in rolü

Rutte, Rusya'nın savaşını sürdürebilmesinde Çin'in kritik bir rol oynadığını savundu: "Çin, Rusya'nın yaşam hattı." Rutte, Rus dronlarındaki ve diğer sistemlerdeki kritik elektronik bileşenlerin yüzde 80'inin Çin'de üretildiğini iddia ederek, Çin teknolojisinin sivillerin ölmesine katkı sağladığını ifade etti.

Beş yıllık risk ve sabotaj iddiaları

"Ukrayna'nın güvenliği, bizim güvenliğimizdir" diyen Rutte, NATO savunmasının şimdilik dayanabilir olduğunu, ancak Rusya'nın ekonomisini savaşa tamamen entegre etmesi nedeniyle beş yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebileceğini söyledi.

Rutte ayrıca Rusya'nın zaten gizli bir saldırı kampanyası yürüttüğünü, sabotaj hedeflerinin sadece kritik altyapı ve askeri tesislerle sınırlı olmadığını belirtti. Ticari depolar ve alışveriş merkezlerine yönelik saldırılar, paket içinde gizlenmiş patlayıcılar ve demiryolu ağına yönelik sabotaj soruşturmalarına dikkat çekti.

Bu yıl Rusya'nın hava sahası ihlallerinin arttığını, Polonya ve Romanya üzerinde uçan dronlar ve Estonya üzerinde savaş uçakları görüldüğünü; bu tür olayların hayatları tehlikeye attığını ve tırmanma riskini yükselttiğini kaydetti.

Çatışma kapımızda

Rutte, 21. yüzyılın ilk çeyreği sonunda savaşların artık uzaktan yürütülmediğini ifade ederek, "Çatışma kapımızda. Rusya, savaşı Avrupa'ya geri getirdi." dedi. Dedelerin kuşaklarının yaşadığı boyuttaki bir savaşa hazır olunması gerektiğini, bunun ailelere, iş yerlerine ve tüm topluma ulaşacak yıkım ve seferberlik anlamına geleceğini anlattı.

Rutte son olarak, bu dehşet verici senaryoyu önlemenin mümkün olduğunu; ancak bunun için ittifakın taahhütlerini yerine getirerek birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE, ALMANYA’DA MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI (MSC) TARAFINDAN DÜZENLENEN...

NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE, ALMANYA’DA MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI (MSC) TARAFINDAN DÜZENLENEN "BERLİN'DE MSC" BAŞLIKLI PROGRAMIN AÇILIŞ KONUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rutte: 'Rusya’nın Bir Sonraki Hedefi Biziz' — NATO'ya Acil Çağrı
2
Putin-Maduro Telefon Görüşmesi: Rusya'dan Destek
3
Diyarbakır Bağlar'da Şahıs Evini Ateşe Verdi: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
4
İnegöl'de Motosiklet Çarpışması: Sürücü Yaralı Annesinin Elini Tutup Moral Verdi
5
İnegöl'de motosiklet kadın yayaya çarptı: 2 yaralı
6
Bursa Mudanya'da Metruk Evde Yangın: İtfaiye Müdahalesi ve Mahalleli Tepkisi
7
Bakan Bak'tan Aysel Önder'e Tebrik: Dünya Rekoru ve Altın Madalya

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?