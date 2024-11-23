Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Lodos ve Sağanak Nedeniyle Uçak Trafiği Gecikiyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Olumsuz Hava Koşulları

Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran kuvvetli lodos ve sağanak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak trafiğini aksatıyor. Birçok uçak, iniş yapamadıkları için uzun süre havada tur atmak zorunda kalıyor ve bazıları alternatif havalimanlarına yönlendiriliyor.

İniş Yapamayan Uçaklar Alternatif Meydanlara Yönlendiriliyor

Özellikle Pegasus Hava Yolları'nın PC2183 sefer sayılı İzmir-Sabiha Gökçen uçuşu, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul semalarında bekledikten sonra İzmir’e geri dönmek zorunda kaldı. Ayrıca, Trabzon'dan gelen Pegasus seferi ve AJet'in Riyad-Sabiha Gökçen uçuşları da, güvenlik nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi.

Hava trafiğindeki bu aksaklıklar, hem yolcuları hem de havayolu şirketlerini olumsuz etkiliyor. Uçuş ikmal sürelerinin uzaması ve uçakların başka şehirlerdeki meydanlara yönlendirilmesi, seyahat planlarını bozabiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.