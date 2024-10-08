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Sadakataşı Derneği, 1 Yılda 1,2 Milyon Gazzeliye Destek Sağladı

Sadakataşı Derneği, Gazze'ye sağladığı yardımlarla 1,2 milyon kişiye ulaşarak bölgedeki insani krize yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:15
Sadakataşı Derneği, 1 Yılda 1,2 Milyon Gazzeliye Destek Sağladı

Sadakataşı Derneği'nin İnsani Yardım Faaliyetleri

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından, 1,2 milyon Gazzeliye yardım ulaştırdığını duyurdu.

Yardım Paketleri ve Sağlık Desteği

Dernek, 7 Ekim 2023'ten itibaren başlatılan saldırılar sonucunda, büyük bölümünün tahrip olduğu hastaneler ve sağlık merkezleri için dört adet ambulans teslim etti. Ayrıca, sağlık yardımları kapsamında on binlerce ilaç kutusu hastanelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Gıda ve Su Yardımları

Hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda 6 ton mazot da temin eden dernek, Gazze'nin çeşitli noktalarında yaptığı yardımlarla toplam 13 bin aileye gıda kolisi ve sebze paketi dağıttı. Ekmeğin az bulunduğu ve temiz su kaynaklarının sıkıntılı olduğu alanlarda ise 3 bin aileye 50 kilogramlık un çuvalları, 2 tır pet şişe su ve 422 tanker su dağıtıldı.

Sıcak Yemek Desteği

Dernek, Han Yunus, Refah, Tel es-Sultan ve Deir el-Balah bölgelerinde 640 binin üzerinde insana sıcak yemek ulaştırdı. 1 yıl içerisinde sağlanan toplam yardımlardan 1,2 milyon Gazzeli vatandaşın faydalandığı belirtildi.

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