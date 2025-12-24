DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 -0,11%
ALTIN
6.191,22 -0,16%
BITCOIN
3.730.303,76 1%

Sadettin Saran'ın Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verilen Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı; rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:45
Sadettin Saran'ın Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Sadettin Saran'ın Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın test sonucu pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, inceleme ve doğrulama işlemlerinin ardından resmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bu bulgu, savcılık makamının vereceği kararlar doğrultusunda değerlendirilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran test sonucu ‘pozitif’ çıktı. Rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Şehir Hastanesi: 2 milyon 345 bin poliklinik ve 67 bin ameliyat
2
Altındağ Belediyesi'nde 2025 Sonu Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
3
Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Bakım: 21 Ayda 684 Vatandaşa Destek
4
Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde Çalışmalar Sona Yaklaşıyor
5
Sadettin Saran'ın Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı
6
Ankaralı Coşkun ve Başkaya Çifti 'Ne Bilsin Eller' Telif Davasında Uzlaştı
7
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor