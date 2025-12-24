Sadettin Saran'ın Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın test sonucu pozitif çıktı.
Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, inceleme ve doğrulama işlemlerinin ardından resmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bu bulgu, savcılık makamının vereceği kararlar doğrultusunda değerlendirilecek.
