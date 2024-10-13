Sadık Ahmet Filmi Yarın TRT 1'de Ekranlara Gelecek

Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Sadık Ahmet filmi, TRT ortak yapımı olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarına özel, saat 20.00'deTRT 1'de ekranlara gelecek.

Filmin Konusu ve Yapım Detayları

Yönetmenliğini Hakan Yonatın üstlendiği, senaryosunu ise Mert Dikmen'in kaleme aldığı film, Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türklerin hakları için yıllarca mücadele eden merhum Dr. Sadık Ahmet'in yaşamını anlatmaktadır.

Gümülcine'de 1947 yılında doğan Sadık Ahmet, tıp eğitimini tamamladıktan sonra, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Müslüman Türklerin haklarının devlet tarafından hiçe sayılmasına karşı verdiği mücadeleyle hatırlanmaktadır.

Öne Çıkan İsimler

Filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz üstlenirken, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığını Muhammet Usta yapmaktadır. Dr. Sadık Ahmet'i ünlü oyuncu Turgay Aydın canlandırırken, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi önemli isimler de projede yer alıyor.

İzleyiciler için duygusal ve ilham verici bir hikaye sunan Sadık Ahmet, Batı Trakyalı Müslüman Türklerin bağımsızlık mücadelesini ekranlara taşıyacak.