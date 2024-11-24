Safranbolu'da Karla Kaplı Tarihi Güzellikler

Safranbolu Beyaz Örtüsüyle Kaplandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından adeta bir masal diyarına dönüştü. Tarihi konaklarıyla ünlü bu ilçede, il merkezi ve çevre yerlerde dün başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışın ardından Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar beyaza büründü. Tarihi yapıların kar altındaki gerçek güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan gözlemlenebiliyor.

Ziyaretçilerin Hayranlığı

Hıdırlık Seyir Terası'na gelen Eylem Aydın, her yerin bembeyaz olduğunu ifade ederek, "Mükemmel bir duygu. Konaklar beyaz gelinlik giymiş gibiler, mükemmeller" dedi.

Bir diğer ziyaretçi Emine Berre İçöz ise, Safranbolu evlerinin güzelliğine vurgu yaparak, "Yağışın ardından tarihi konakların çatılarının beyaza büründüğünü görmek harika. Şu an Hıdırlık Seyir Terası'ndayız. Çok güzel bir manzara" diye belirtti.

Kar Yağışının Diğer Etkileri

Öte yandan, kar yağışı Keltepe Kayak Merkezi ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.