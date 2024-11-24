DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.345.755,17 0,78%

Safranbolu'da Karla Kaplı Tarihi Güzellikler

Safranbolu'daki tarihi yapılar, kar yağışının ardından sari bir beyaz örtüyle kaplandı, muhteşem manzaralar oluştu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:07
Safranbolu'da Karla Kaplı Tarihi Güzellikler

Safranbolu Beyaz Örtüsüyle Kaplandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından adeta bir masal diyarına dönüştü. Tarihi konaklarıyla ünlü bu ilçede, il merkezi ve çevre yerlerde dün başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışın ardından Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar beyaza büründü. Tarihi yapıların kar altındaki gerçek güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan gözlemlenebiliyor.

Ziyaretçilerin Hayranlığı

Hıdırlık Seyir Terası'na gelen Eylem Aydın, her yerin bembeyaz olduğunu ifade ederek, "Mükemmel bir duygu. Konaklar beyaz gelinlik giymiş gibiler, mükemmeller" dedi.

Bir diğer ziyaretçi Emine Berre İçöz ise, Safranbolu evlerinin güzelliğine vurgu yaparak, "Yağışın ardından tarihi konakların çatılarının beyaza büründüğünü görmek harika. Şu an Hıdırlık Seyir Terası'ndayız. Çok güzel bir manzara" diye belirtti.

Kar Yağışının Diğer Etkileri

Öte yandan, kar yağışı Keltepe Kayak Merkezi ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
2
IKBY Milletvekili Seçimleri Resmi Olarak Onaylandı
3
Borrell'den İsrail'e Ateşkes Çağrısı: Somut Cevap Bekliyoruz
4
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
5
Güney Kıbrıs'ta ABD Askeri Varlığına Protesto
6
İsrail Ordusu Hiyam Beldesine Yoğun Saldırılar Düzenliyor
7
Kahramanmaraş-Kayseri Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı