Safranbolu'nun 'Ağaç Tüneli' Misafirlere Yeşil Yolculuk Keyfi

Safranbolu'daki 5 kilometrelik ağaç tüneli, Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası ilçesinde ziyaretçilere dört mevsim yeşil bir yolculuk ve fotoğraf imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:35
Doğal manzara ve fotoğraf fırsatı

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesindeki Safranbolu ilçesinde yer alan "ağaç tüneli", ziyaretçilere doğanın içinde benzersiz bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.

Osmanlı mirası tarihi dokusuyla bilinen Safranbolu, sadece kültürel mirasıyla değil, aynı zamanda doğa turizmi açısından da ilgi çekiyor. İlçeyi Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca doğal bir tünel oluşturuyor.

Dört mevsim ayrı bir atmosfer sunan bu yolda, sürücüler ve yolcular güneş ışığının güçlükle ulaştığı yeşil manzaranın tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler, bu eşsiz görüntüyü fotoğraflayarak anılarını ölümsüzleştiriyor.

Hem bölge sakinleri hem de gelen turistler için fotoğraf ve dinlenme molalarının gözde adresi haline gelen ağaç tüneli, Safranbolu'nun doğal zenginliklerine yeni bir boyut katıyor.

